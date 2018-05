Neljapäeval, 24. mail tähistas Vapiano restoran oma 10. sünnipäeva meeleoluka peoga Solarise Vapianos.

Vapiano restorani hoogne 10. sünnipäevapidu Solarises; auväärne žürii hindamishoos (Viktor Burkivski)

"Võta vabalt!" – just seda tähendab va piano itaalia keeles ning seda Vapiano oma külalistele soovibki. 2002. aastal Saksamaal loodud restorani kontseptsioon fresh casual" on tänaseks jõudsalt levinud üle maailma: üle 200 Vapiano restorani rõõmustab tuhandeid külastajaid üle maailma. 2008. aastal avas uksed Tallinna esimese Vapiano, Foorumi keskuses ning alates 2009. aastast on Vapiano avatud ka Solarise keskuses!

Vapiano pakub külalisele tema enda silme all valmistatud värsket toitu restoranile omases keskkonnas. Toiduvalmistamise kiirus, mille käigus värske salat, pasta või risoto külastaja enda silmade all valmis tehakse, ning mugav kaardimaksesüsteem, mis võimaldab tellimusi teha just endale sobival ajal, võlub Vapiano kliente kõigis restoranides.