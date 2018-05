Naise endine kaaslane üritas talt raha välja pressida, tuletades meelde kunagist äpardust, mille käigus naine joobununa püksi pissis.

Pärast suhte lõppu juhtub sageli, et üks osalistest on solvunud või hakkab käituma väga vastikult. Ometigi ei vabanda see oma endise kaaslase terroriseerimist. Kallie Berryl sai mehe käitumisest kõrini ja ta avalikustas ta hoopis ise, et on kunagi joobununa püksi lasknud, kirjutab Mirror.

Mees oleks võinud džentelmenile kohaselt äparduse unustada, kuid lootis hoopis naist mõjutada. Naine otsustas ise Twitteris saladuse paljastada, et mees ei saaks teda enam ähvardada. Oma üllatuseks koges Berry, et paljud inimesed toetasid teda ja asusid oma minevikku meenutama.

I drank too much beer like a month and a half ago and peed myself. I’m tired of my ex blackmailing me with it so now everyone knows. 🤷🏼‍♀️ — Kallie Berry (@KallieLeigh) May 21, 2018

I knew a girl in uni who peed herself in her boyfriends bed and then convinced him it was him — pez (@BASED_GOSH) May 23, 2018