Mitmel pool üle Eesti on seoses teeremondi või erinevate üritustega kehtestatud liikluspiirangud.

Harju maakonnas :

• Keila-Haapsalu maantee (km 0.60–1.25) on liiklusele suletud 25. mail kell 20.00 kuni 27. maini kell 14.00, seoses sõiduteel toimuva üritusega "Keila Päev." Keila kesklinnast ümbersõit on korraldatud vastavalt ürituse ajaks kehtestatud ajutisele liikluskorraldusele. Teekonna pikenemine on ligikaudu 1 km.