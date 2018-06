Uksele on koputamas suvi – aeg, mil oleme füüsiliselt aktiivsemad kui talvel. Toimumas on palju suveüritusi, sporditakse vabas õhus, grillitakse pere ja sõpradega. Kuna ilm on ilus ja soovitakse päevast maksimumi võtta, võivad söögikorrad vahele jääda.

Kui korralik lõunasöök jääb vahele ning õhtuse grillipeoni on veel aega, pead kuidagi nälga leevendama. Mida kiireks snäkiks haarad? On need krõpsud, hot dog, kohuke, puuviljad või pähklid?

Kui ühel hetkel avastad, et kaal hakkab tõusma, siis ei tasu süüd ainult rasvase šašlõki kaela lükata. Eks kuldreegel on, et kui tarbid rohkem kaloreid kui kulutad, hakkab üleliigne energia keha rasvaga vooderdama. Tähtis on aga ka jälgida, millest su tarbitav energia tuleb, milliseid rasvu ja kui palju tarbid.



Paratamatult kustutame ju ka toidukordade vahel snäkkimisega näljatunnet.

Näiteks on väikeses hot dog’is keskmiselt 300 kalorit, kohukeses 200 ja väikeses krõpsupakis 150 kalorit. Kalorid on küll energiaks vajalikud, kuid nendega käivad käsikäes rasvad, millest küllastunud- ja transrasvade hulgal tuleks südameprobleemide ning rasvumise vältimiseks terasemalt silma peal hoida.



Kui palju energiat me vajame?



Naise päevane soovituslik keskmine tarbitavate kalorite hulk on umbes 2000 (reaalne kalorite kulu naistel 1400-3600 kcal olenevalt kehakaalust, pikkusest, füüsilisest aktiivsusest ja vanusest), meestel aga 2500 (reaalne kalorite kulu meestel 1800-4800 kcal olenevalt kehakaalust, pikkusest, füüsilisest aktiivsusest ja vanusest).



Näiteks kõndimisele kulutab 50 kg inimene ca 35 kalorit; 80 kg inimene ca 60 kalorit ja 100kg inimene ca 75 kalorit kilomeetri kohta.

Puhkeasendis kulutame ööpäeva jooksul samuti energiat. Jämedalt saab seda hulka arvutada korrutades enda kehakaalu (kg) 22-ga.

Seega lihtsustatult saab enda päevase minimaalse energiakulu kokku arvutada kehakaalust tuleneva puhkeasendis energiakulu ja päevas kõndides läbitavatest kilomeetritest saadava energiakulu summana. Sellele lisanduvad muudest pingutustest tulenevad energiakulud – sport, füüsilist pingutust nõudvad tööd.



Kust ja kui palju energiat saame?



Nii valkudest kui ka süsivesikutest saame 4 kalorit energiat 1 grammist. Igast rasva grammist saame aga 9 kalorit.



Kui päevasest energiavajadusest on soovitatav ca 25-30% katta rasvadega, siis küllastunud rasvad võiks neist moodustada maksimaalselt 1/3 ja transrasvu soovitatakse võimalusel üldse vältida (kuni 1% kogu päevasest energiatarbimisest). Küllastunud rasvad ja transrasvad suurendavad veres halva kolesterooli (LDL-kolesterool) hulka - seega, mida vähem neid tarbid, seda parem.



Toidus peab olema piisavalt rasva.



Rasvade tarbimine on meie keha häireteta toimimisele hädavajalik. Rasv kaitseb siseorganeid põrutuste eest, aitab kehal omastada rasvlahustuvaid vitamiine (A, E, K, F, D), aitab hoida hormonaalset tasakaalu, aitab ära hoida sapikivide moodustumist, annab toidule maitse ning tekitab täiskõhu tunde.



Seega, kui on soov teervislikult kaalu langetada, siis tuleb endiselt jälgida, et päevane soovitatav hulk rasvu saaks tarbitud. Jälgida tuleb aga milliseid rasvu me tarbime. Tuleb vältida transrasvu ning hoida küllastunud rasvhapete osakaal võimalikult madal.



Loe toidu märgistust



Euroopas on rasvade koguhulga ning küllastunud rasvhapete märkimine pakenditel kohustuslik. Seega neid kahte komponenti on kerge jälgida. Transrasvade hulka aga märkima ei pea. Kuidas neid tuvastada?

Kui koostisosade nimistus on hüdrogeenitud õli või rasv, siis sisaldab toode kindlasti transrasvu.

Mõnedes riikides on lubatud toitumisalase teabe tabelites numbreid ümardada ning alla 0,5g transrasvade olemasolul märkida sellele reale 0. Kui leiad koostisosade seast hüdroheenitud taimsed rasvad, saad olla kindel, et transrasvad on tootes esindatud. Hüdrogeenitud taimse rasva olemasolu märkimine toote pakendil on kohustuslik.

Transrasvu sisaldavad kõik toidud, mis sisaldavad hüdrogeenitud õli või on selles fritüüritud – pagaritooted ja erinevad küpsetised, margariin, friikartulid jne.

Hüdrogeenimise tulemusel muudetakse muidu toatemperatuuril vedelad õlid tahkeks (margariin).

Uuringud on näidanud, et transrasvade tarbimine toiduga võib suurendada südame-veresoonkonna haigustesse haigestumise riski ja tõsta nn halva kolesterooli taset veres.

Heaks snäkiks on pähklid

Pähklites on palju rasvu ning seetõttu loobub nii mõnigi neist kui snäkist, võrdsustades pähkleid teiste rasvaste suupistetega (batoonid, chipsid, hot dog).

Kui aga tutvuda rasvade koostisega enda suupistetes täpsemalt, avastad, et pähklite rasvad koosnevad peaaegu täielikult tervislikest ja kehale väga vajalikest küllastumata rasvhapetest, vähesel määral on küllastunud rasvhappeid ning transrasvad puuduvad.

Päris kindlasti ei tasu liialdada küllastunud rasvadega, mida leidub peamiselt loomsetes toitudes ning töödeldud taimsetes rasvades. Ülejäänud osa rasvadest peaksid moodustama küllastamata rasvad, mida saab avokaadodest, mandlitest, pähklitest ja seesamiseemnetest.

Transrasvadest hoidumine on aga eriti tähtis, sest need häirivad rakkudevahelist ainevahetust. Transrasvu võib leida valmistoidust ning ka sellisest armastatud snäkkidest nagu kommid, jäätised, pudingud, küpsised ja kartulikõpsud.

