„Gümnaasiumikatsed on juba märtsis. Kes on sisse saanud, on sisse saanud ja see ei sõltu enam põhikooli lõpueksamist,“ ütleb haridusminister Mailis Reps ja lisab, et ainult pealkiri „Lõpueksam“ ei pane kedagi õppima. Põhikooli lõpueksami asemele tuleb nüüd keerulisem tasemetööde süsteem.