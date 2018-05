Sinu Naine loodi 2000. aastal ning nende esimene album „Lapsi tee!” nägi ilmavalgust 2003. aastal. 15 aastat hiljem on ilmavalgust näinud nende teine album „Õnnelik lõpp”. Uurides, kas kolmas album ilmub samuti 15 aasta pärast, kahtleb bändis klahvpille mängiv Ingmar Päid, kas see üldse tuleb. „Äkki tuleb kohe neljas,” teeb ta nalja. „Tegelikult on tehtud juba „Õnnelik lõpp” ehk kõik on hästi. Vaatame, kuidas täna üldse läheb. Kui keegi plaati ei osta, siis mis me ikka edasi teeme,” sõnab ta.

„Igale inimesele meeldib õnnelik lõpp. Mõtle, kui albumi nimi oleks „Kurb lõpp”, kes seda ostaks,” räägib Vaido, miks albumile just selline pealkiri valitud sai. „Iga muinasjutt ju lõppeb hästi, välja arvatud üks seto oma, kus hunt kõik ära sõi,” lisab omalt poolt soolokitarrist Jaanus Viskar. Mehed räägivad, et ka uue albumi vahel on üks muinasjutt, kuid kes seda lugeda tahavad, peavad juba albumi soetama.

„Rahvabändis” osalemise otsus ei tulnud kiirelt

Mehed on ühel nõul, et albumil ei ole kindlat teemat, vaid plaadil on laulud, mis neid ennast ja rahvast kõnetavad. „Valitud on lihtsalt sellised lood, mis on praegu või mingil ajahetkel olnud olulised ja rahva lemmikud,” lausuvad bändimehed, kelle ükski kontsert ei möödu ilma „Raju reede” esitamiseta.

Albumi tegemine võttis aega aasta. „Osad lood on juba aasta tagasi tehtud. Paar lugu on ka üle kümne aasta vanad,” räägib Jaanus. „Paar viimast nädalat elasime ööpäev läbi keldris,” sõnab Vaido, et lõpp läks meestel kiireks.

„Rahvabändi” osalema minnes ei osanud mehed unistadagi, et teise albumi välja annavad. Ka pärast saates osalemise ettepanekut võtsid nad kaks nädalat mõtlemisaega. „Esimene reaktsioon oli ikka, et oleme sellega lõpetanud ja ei tule enam kokku. Olime kindlad, et kuna me pole kaua mänginud, siis nagunii edasi ei saa. Mõtlesime, et lähme teeme nalja, oleme ühe saate ja tuletame midagi meelde,” räägib kitarrist Meelis Kapten, et ei kahetse saates osalemist. „Kõigi elud olid paigas ja rutiini oli võib-olla juba natukene liiga palju. Kui Vaido mulle helistas, et mis ma arvan, küsisin, mis teised arvavad. Kui ka teised nõus olid, mõtlesin, et mis siis ikka ja nõustusin samuti,” lisab Ingmar.

Staaritsemisega liiale ei lähe

Nüüd on meeste elutempo palju kiirem, kuid enda sõnul neil sära veel silmadest kadunud pole. „Kui enne oli elurütm muusika keeles öelduna ta-ta, siis nüüd on ti-ti, ti-ti,” naljatleb klahvpillimängija. Lisaks sellele, et mehi ootab ees suvetuur, kus lavalaudu jagatakse muu hulgas Patuse Poolega, on neil esinemisi juba ka nii sügises kui lausa järgmises aastaski.

Siiski ei ole staarielu meeste päid sassi pole löönud ja kontserdi ajal on nad lavataguste nõudmiste osas samuti tagasihoidlikud. „Värska vett tahame alati,” ütleb Kapten. „Bändi esinema tellides on küsitud, mis lava taha soovime, aga meil ei ole vist kordagi mingeid nõudmisi olnud,” sõnab Päid „Teine kord oleks rätikuid vaja...,” ütleb Meelis, „...aga neid jõuame ka ise osta,” lõpetab Ingmar lause.