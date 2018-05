Mahavok, kes iseloomustab end 80ndate mõjutustega ja mitte just maailma kõige lihtsamat sündimuusikat mängiva ansamblina, on tulnud välja uue singliga „Tulede öö“.

Laul on bändi liidri Heini Vaikmaa looming. Autori sõnul viib uus tempokas lugu kuulaja suvesse, mil Eestimaa öödes süüdatakse tuhanded lõkked ja inimestel tekib sellega seoses kummalisi mõtteid.

Mullu möödus 35 aastat Mahavoki asutamisest ning Vaikmaa teatas, et on puhta instrumentaalmuusika juurest pöördunud tagasi vanade liistude juurde ja oodata on uut 80ndate-hõngulist albumit. Bändi põhisolistina on Kare Kauksi järelkäijaks Heini tütar Anet Vaikmaa.

Helilooja kinnitab, et plaat on lõpusirgel ja valmib loodetavasti veel sel aastal, ehkki see ei ilmu enne, kui viimasedki detailid on sada protsenti paika lihvitud. Albumil astub ansambli põhineliku kõrval üles ka külalismuusikuid, nagu Marten Kuningas ja kunagine Mahavoki laulja Karl Madis.