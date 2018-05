Suvi on tore aeg täis grillipidusid – on ju imehea sõpradega lõõgastuda, võtta ehk väike naps ning nautida rasvast liha. Just kaloririkka toidu tarbimine kipub põhjustama hoogsat kaalutõusu. Kikas teab aga, kuidas seda vältida – eelista kana- ja kalkuniliha, mis pole nii rasvane!

Kikas grillimeistrite poolt arendatud lihatooted on värsked, puhta maitse ja kõrge kvaliteediga. Suuretükilise valitud pehme lihaga palad valmivad küpsetades kiiresti.

Et sul oleks toodete rägastikus lihtsam orienteeruda, annab Kikas ka mõned nõuanded, mida eelistada.

Kalkunifilee liblikad marinaadis

Kas sa ei arva, et kalkuniliha on veidi alahinnatud? On ju tore vahelduseks grillida kalkunit sea- või kanaliha asemel?

Kalkuniliha valmib kiiresti ning liha ise „töötab“ selles marinaadis väga hästi ning jätab suhu mõnusa maitse.

Meeldivalt pehme ja mahlane suutäis.

Kukegrill

Kanaliha ilma maitsestamiseta on kui kukk ilma kanata! Kukegrillile lisab aga särtsu kergelt vürtsikas piprakate, misjärel pole kana enam tuim. Siia pole isegi kõrvale vaja ketšupit või muud kastet – liha on nii mahlane kui vürtsikas.

Tükid jäävad pärast küpsemist mõnusalt mahlased.

Broileri šašlõkk

Šašlõkil on juures klassikaline maitse, ometi on mingi põnev nüanss juures. Parim valik neile, kes otsivad midagi klassikalist, aga samas head.

Kindlasti on mõistlik mõte valida just kanaliha, sest siis ei ole hiljem nii raske olla. Maitse on ka tegelikult hoopis parem.

Kalkuni grill-liha

Tänu põnevale, aga teisalt klassikalisele marinaadile jäid tükid väljast imeliselt krõbedad, seest aga mahlased ja maitsvad. Marinaad oli täpselt sobiva vürtsikusega ning rahuldab ka kõige nõudlikemate soovid.

Ideaalne suviseks grilliõhtuks!

Kalkuniliha keefirimarinaadis

Juba pakki avades on tunda mõnusat marinaadilõhna, veidi sibulat, natuke keefiri ja kokku „kõlab“ see igati hästi. Veidi vürtse ja tilli ning see kõik oli hõrk ja mitte mingil juhul ülepakutud.

Kalkuniliha keefirimarinaadis on mõnus suutäis ning liha oli krõmps (heas mõttes). Keefirimarinaad annab kalkunile hea „hingamise“ ja maitset. Ka juures olnud sibulaviilud on ahjust tulles väga head. Ideaalne kartuli või kurgi-tomatisalatiga.

Kuke kuumad tiivad

Kuna mu abikaasa ei armasta väga teravat toitu, siis kartsin seda valmistades, et teravust on veidi liiga palju. Õnneks siiski mitte, kõik oli täpselt paras ja paigas.

Kuumad tiivad sobivad imehästi näiteks riisiga ning see on mõnus amps nii grilliõhtutele kui ka tavaliseks koduseks õhtusöögiks.

Kikase tooteid saab osta kõikidest suurtest kauplustest.