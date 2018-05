Täna kella 16.40 paiku juhtus traagiline liiklusõnnetus Ida-Virumaal, milles hukkus 32aastane mees.

Tallinn-Narva maantee 209. kilomeetril toimunud liiklusõnnetuses põrkasid kokku sõiduauto Mazda ja mootorratas Yamaha. Esialgsetel andmetel liikus mootorrattur peateel Narvast Tallinna suunas ning Mazda juht keeras kõrvalteelt maanteele andmata teed peateel liikunud sõidukile. Politseinikud tuvastasid, et Mazdat juhtinud 19aastane mees oli kaine ja omab vastava kategooria juhtimisõigust. Ta oli autos üksi ning ei saanud viga. Mootorratast juhtis 32aastane mees, kes omas vastava kategooria juhtimisõigust. Mootorrattur kandis turvavarustust. Tee sündmuskohal oli kuiv ja nähtavus hea.

Ida prefektuuri operatiivjuht Urmas Elmi avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. „Autojuhid peavad arvestama, et suvekuudel on liikluses palju mootorrattureid, kes on raskemini märgatavad. Kokkupõrkel autoga on mootorrattur alati nõrgem pool, mistõttu tuleb olla eriti tähelepanelik, jälgida kiirusepiiranguid ja kõikvõimalikke ohte ette näha. Kindlasti ei tohi unustada turvavarustust. Mootorratturid, palun veenduge, et teid on märgatud,“ lisas operatiivjuht.

Juhtunu täpsemad asjaolud selgitab kriminaalmenetlus.