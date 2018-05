Filmi „Nüüd sa näed mind“ produktsioonitiimi liige tunnistas, et teda ja mitut teist naisterahvast ahistas Freeman nilbete kommentaaridega. Naise sõnul teadsid tema ja ta naiskolleegid mõne aja pärast juba, et päevadel, mil Freeman töötas, oli naistel parem kanda väga tagasihoidlikke rõivaid.

Kokku tunnistas tema vastu CNNile kuusteist inimest, neist kaheksa ütlesid konkreetselt, et nemad olid näitleja sobimatu ja ahistava käitumise ohvrid. Enamik neist ei julgenud Freemani vastu avaldust teha või ülemustega rääkida, sest 80aastane Oscari-võitja on üks Hollywoodi hinnatumaid näitlejaid ja filmitööstuses äärmiselt mõjuvõimas isik. Mitukümmend naist, kelle poole ajakirjanikud pöördusid, ütlesid siiski, et nemad pole kordagi näinud, et Freeman midagi sobimatut teinud oleks. Samas on süüdistajatel palju tunnistajaid ning mõnel korral ei häbenenud Freeman lausa kaamerasilma ees naisi ahistada.

Freeman keeldus esialgu omapoolsetest kommentaaridest.