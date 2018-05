Oma kodu sisustamisel tekib rohkem kui korra või paar küsimus – mida eelistada ja mida mitte? Valik on suur ning poed ja salongid erinevaid näidiseid täis. Ettevõte Mööbel Servamata Lauast (MoobelSL) annab nõu: vali koju täispuidust mööbel!

Vähe sellest, et täispuidust mööbel on üks kvaliteetsemaid valikud, annab see ruumidesse hubasust ja soojust. Ning üks kodu peabki olema võimalikult hubane. Niisiis on võimalik MoobelSL-ilt valmistatud mööblit sobitada kõikidesse tubadesse. Sealjuures on aastatega välja kujunenud parim furnituur ja ainult neile omased töövõtted – seeläbi garanteeritakse ka kvaliteet.

MoobelSL pakub täislahendust: täispuitmööbel ja selle paigaldus, kappide sisu, nende valgustus, vajadusel ühendatakse ka vesi ja kanalisatsioon. Kogu tehnika on võimalik tellida koos köögimööbliga. Ettevõte on selliste brändide nagu Bosch, Samsung, Elektrolux, AEG, LG edasimüüja.

MoobelSL-i meeskonna jaoks on alati klientide rahulolu esimesel kohal. Otsene ja personaalne suhtlus on hinnatud ja vajalikud, et kõik detailid saaks tehtud vastavalt kliendi soovidele. Kuna mööbel jääb meie koju pikkadeks aastateks, siis julgustab ettevõte alati klienti võimalikult palju oma visiooni avama. Kliendi mõtetele antakse aga professionaalne peegeldus.

Ettevõte MoobelSL kujunes välja omanike kirglikust hobist puidutöö vastu. Harrastusest kujunes 2010. aastal välja regulaarne õhtutundidel nokitsemine ja suuremate mööbliesemete valmistamine – juba levis hea sõna ning tulid esimesed eritellimused! Sealt edasi sai nokitsemisest põhitöö.

