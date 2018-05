Trumpi kiri võtab õige ruttu jahedast diplomaatlikkusest temaliku käekirja, vahetades meievormi minavormi vastu. Ta ei jäta kasutamata ka võimalust meelde tuletada USA tuumavõimekust ning uhkeldada, et nende tuumarelvad on nii suured ja uhked, et ta suisa palvetab, et ei peaks neid kunagi kellegi vastu kasutama.

„Lugupeetud [Korea Töölispartei] esimees:

Me hindame väga teie panustatud aega, kannatust ja püüdlusi meie hiljutiste läbirääkimiste ja mõlema osapoole poolt väga oodatud kohtumist puudutavate vestluste osas, mis oleks aset leidnud Singapuris 12. juunil. Meile teadaolevalt avaldas kohtumiseks soovi Põhja-Korea, kuid see pole meie jaoks oluline. Ma ootasin väga, et saaksin teiega seal kohtuda. Paraku, arvestades teie hiljutises pöördumises väljendatud ülimat viha ja otsest vaenulikkust, tunnen, et hetkel ei ole selle kauaoodatud kohtumise jaoks õige aeg. Seega, lubage sel kirjal kinnitada, et Singapuri suurkohtumine jääb mõlema osapoole huvides, kuid maailma kahjuks ära. Te räägite oma tuumavõimekusest, aga meile kuuluvad tuumarelvad on nii tohutud ja võimsad, et pean Jumalat paluma, et me neid iialgi kasutama ei pea.

Mulle tundus, et teie ja minu vahel oli tekkimas dialoog ja lõppude lõpuks ongi dialoog see, mis on oluline. Ühel päeval loodan väga teiega kohtuda. Senikaua tänan teid pantvangide vabastamise eest, kes on nüüd kodus oma perede juures. See oli ilus žest ja me hindame seda väga.

Juhul, kui peaksite selle ülitähtsa kohtumise osas meelt muutma, palun ärge kõhelge ja kindlasti helistage või kirjutage mulle. Maailm, kuid eriti Põhja-Korea, kaotas suurepärase võimaluse kestvaks rahuks ja suureks õitsenguks ja jõukuseks. See kadumaläinud võimalus on üks tõeliselt kurb hetk maailma ajaloos.

Siiralt teie,