„Kuigi linnade ametlik sõprusleping on mõnevõrra noorem, siis Tartu ja Uppsala koostöösidemete pikkust võib mõõta sajandites,“ ütles volikogu esimees Aadu Must, kelle sõnul sobib Uppsala tänav väga hästi Tartu akadeemilisse piirkonda, sest Uppsala Ülikool on Tartu Ülikooli emaülikool ning Tartu Ülikool on andnud nimepanekule ka oma heakskiidu.

Tartu linna volikogu otsustas täna, et praegu nimeta tänavajupp Tartu Ülikooli ajaloolises piirkonnas, mis viib Inglisilla juurest endisest sünnitusmajast mööda vana anatoomikumi ette, saab nimeks Uppsala tänav. Rootsi linnas Uppsalas on Tartu tänav täiesti olemas.

„Hetkel seda plaani ei ole,“ möönab Laidre. „Tartu on üpris tihedalt täis ehitatud linn ja aadressimuutusi on tehtud väga vähe. Hea oleks, kui mõni Tartu uus rajoon saaks tänavanimed sõpruslinnade järgi. Aga selliseid kohti, kus saame kümmekond uut tänavat korraga, praktiliselt ei ole.“

„Naljaga pooleks võib öelda, et kahel sõpruslinnal juba on Tartus oma tänav, need on Riia ja Turu tänav,“ muigab Laidre ja lisab pärast lühikest pausi, et ka Kaunase puiestee on juba olemas.