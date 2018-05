Suvesoe on toonud inimesed veekogude äärde ja kahjuks on ka esimesed uppunud juba registreeritud. On tõsiasi, et iga veekogu äärde ei saa valvesse panna ametlikku vetelpäästet. Samas on iga veeõnnetus ajakriitiline ja seetõttu tuleb loota eelkõige ennetustegevusele ning kohapealsele abile.

Kui inimese vee alla vajumist märgatakse ja kuni häirekeskusse helistatakse, on üldjuhul juba mõni minut möödunud. Häirekeskuses tegelevad kõne vastuvõtmise ja päästjate väljasaatmisega mitu spetsialisti korraga, samas kulub ikkagi vähemalt 1-2 minutit. Päästekomando peab väljasõidule reageerima minutiga, seega on päästeauto teele asudes õnnetusest möödas parimal juhul umbes viis minutit. Need viis pikka minutit on aga ülimalt kriitilised kannatanu eduka elustamise jaoks. Sündmuskohal olukorra selgitamisele ja reaalsele päästmisele kulub ehk ainult mõni minut, samas on ka sellise ideaalilähedase sündmusele reageerimisele kulunud vähemalt 10 minutit. Kui on teada, et inimene on uppunud kümme või isegi kakskümmend minutit tagasi, tuleb kindlasti elustamisega alustada. Kuid isegi viis minutit vee all võib tekitada jäädavaid ajukahjustusi, kuigi elustamine õnnestub.

Arvestades eelnevalt kokku liidetud minuteid, saab päästeoperatsioon olla edukas vaid oskusliku kohapealse tegevuse korral. Küllaltki hästi on inimesed meelde jätnud numbri 112, kuid samas on see loonud illusiooni, et vaid helistamisest piisab. Olgugi et paljud järved asuvad meil päästekomandodest kaugel ja arvestades, et kutse menetlemisest kuni päästjate kohalejõudmiseni võib kuluda 30 minutit ja rohkemgi. Kui kohapealt on kedagi vähegi pädevamat appi võtta või suudetakse ise hädasolijat ohutult päästa, siis tuleks seda kindlasti teha. Hädaabinumbrile helistamisega ei peaks tegelema need, kes suudavad adekvaatselt tegutseda. Kuid helistada tuleks esimesel võimalusel.