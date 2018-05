Täna kogunes Tallinna linnavolikogus moodustatud eakate teenusmaja toetusrühm eesmärgiga arutada eakate teenusmaja sisustust ja seal pakutavaid teenuseid. Toetusrühma eestvedaja Liis Klaari sõnul on oluline, et teenusmajas oleks eakatel võimalus üksteisega sotsialiseeruda, et mitte tunda end üksi. Samuti peab Klaar teenusmajas oluliseks ööpäevaringset valvet ning abi saamise võimalikkust, ühtlasi teisi igapäevaelu lihtsustavaid teenuseid nagu näiteks pesupesumine, koristamine ja söökla.

"Teenusmaja ei ole hooldekodu. Kui hooldekodu on koht, kuhu paigutatakse eakas, kui ta enam iseendaga toime ei tule, siis teenusmaja seevastu koosneb üürikorteritest, kuhu kolivad vanemad inimesed üksi või ka paari viisi, et nautida kergemat eluviisi ja suuremat vabadust, samas aga teades, et juhul kui midagi peaks juhtuma, näiteks kas terviserike või õnnetus, on ka abi kohe saadaval," selgitab Klaar.

"Teenusmajas on oluline, et seal elavad eakad saaksid omavahel suhelda ja sotsialiseeruda, et keegi ei peaks tundma end üksi. Selleks peaks teenusmajas olema näiteks mugav saal, ühtlasi võiks maja halduri eestvedamisel korraldada teenusmaja elanikele harivaid loenguid, ühiseid väljasõite ja muid tegevusi," ütleb Klaar. "Samuti peab teenusmajas olema ööpäevaringne valve, et tagada käeulatuses abi teenusmaja elanikele ning teenusmaja korterites peavad olema häirenupud, et eakas saaks vajadusel lihtsalt ja mugavalt abi kutsuda. Oluline on ka tagada, et teenusmajas ja selle korterites saaks lihtsalt ja mugavalt liikuda ratastooliga. Sinna hulka tuleb teenusmajas pakkuda veel erinevad igapäevaelu lihtsustavad teenused, näiteks pesupesemine, koristamine, sööklateenus ja õenduspunkt," lisab ta.