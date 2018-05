Politsei- ja piirivalveamet on soetanud endale elektrišokirelvad, mida seni on kasutanud vaid ameti eriüksus. Nüüd on kavas taseritega varustada kõik patrullid ning toimub ametnike koolitamine. Hulljulge „Ringvaate“ toimetaja Kajar Kase käis politsei instruktori juures katsetamas, mis tunne on elektrišokirelvaga tulistatud saada. Kase enda sõnul seda mitte kunagi enam kogeda ei taha.

Neljapäevases „Ringvaates“ näidati, millised mõjud on elektrišokirelval. Toimetaja Kajar Kase astus kartmatu sammu ning temast sai katsejänes. „Kui küsida, kuidas siis oli, ma vastan, et see on kategooriliselt ebameeldiv,“ tunnistab Kase vaid kaks tundi pärast katse läbi viimist Õhtulehele ja ütleb, et suutis kohe anda ära ka intervjuu, jalad on vaid valusad. „Nagu oleks Tartu rattamaratoni läbi sõitnud, kõvasti trenni teinud.“

Elektrisšokirelv (Kuvatõmmis/Ringvaade/ERR)

Mehe sõnul oli see justkui tavalise voolu saamine, kuid oluliselt tugevam. „Ma röökisin nagu ratta peal, mida ma mõtlesin, et ma ei tee, et ma jään väärikaks. Aga mitte mingit võimalust oma keha kontrollida ei ole,“ selgitab Kase.