Surma põhjuse tuvastamiseks on riik kehtestanud kindla korra. Kas sellest aga piisab, kui kiirabitöötaja ei ole suuteline tuvastama vägivaldset surma? Kiirabilt saadud info järgi surmateatise välja kirjutanud perearst ju ei näegi laipa. Seekord märkas matusebüroo tähelepanelik töötaja, et maksatsirroosi asemel on mehe elupäevad lõpetanud hoopis noahoop kõrri.