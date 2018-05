Maailmakuulus sõutrupp Chippendales on Tallinnas tagasi ning annab täna etenduse Alexela kontserdimajas, homme aga Vene kultuurikeskuses. Traditsiooniliselt on etendus ainult naistele ning mehi saali ei lubata.

Chippendales´i nimetatakse juba aastaid maailma kõikide daamide lemmikuks ja miljonid naised kogu maailmas, kes Chippendales´i näinud ei saa eksida! Trupi etendused ei ole lihtsalt meeste striptiis, vaid Broadway traditsioonidel põhinev teatraalne muusikaetendus tantsu- ja vokaalnumbritega, mis on ühendatud kõrgetasemelise režissööritööga.

Seekord on nad Tallinnas maailmaturnee “Chippendales 2018: About Last Night Tour” raames.