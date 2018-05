62aastane Põhja-Carolina mees sõitis autoga läbi restorani seina, tappes oma tütre ja minia ning vigastades teisi. Jubeda teo motiiv pole päris selge, kuid lähedaste sõnul oli mees vaimselt haige ja ei pruukinud mõista, mida teeb, vahendavad CNN ja kohalik WBTV telekanal. Pühapäeval, 20. mail istus Katelyn Self koos perega pärast kirikuskäimist kohalikus restoranis maha, et koos einestada. Ta oli kutsunud ka oma isa Rgoeri ning lootis, et vaatamata isa viimaste kuude kummalisele käitumisele ja depressioonile võib neil olla tore perelõuna. Tunnistajate sõnul isa vähemalt mingiks ajaks eineseltskonnaga liituski, kuid lahkus lauast enne teisi. Kui ülejäänud perekond minekule sättis, juhtus kõige hullem: Roger sõitis autoga läbi restorani seina, otse oma perekonna suunas. 26aastane politseinik Katelyn hukkus silmapilkselt, samuti Rogeri minia, haiglaõena töötanud Amanda Self. Rogeri abikaasa ja poeg said tõsiselt viga, 13aastane pojatütar kergemaid vigastusi. Ülejäänud lauas istunud lapsed ja täiskasvanud jäid terveks, nende seas Katelyni kihlatu, kes on toimunust šokis.

„On absoluutselt ilmselge, et see polnud mingi õnnetus,“ kinnitab kohalik politseiülem, et tegemist oli tahtliku teoga.

Kuid kas ka teadliku? Perekonna pastor, kes kõneles kuriteo järel korraldatud pressikonverentsil ütles, et paar kuud tagasi hakkas mees oma naise ja kirikujuhtidega rääkima sellest, et tal on tõsine depressioon ning et ta muretseb oma vaimse seisundi pärast. „Ma tahan kinnitada, et see polnud täie mõistuse juures tehtud tegu. Tema perekond teab seda samuti,“ ütles pastor.