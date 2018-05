Kui Eddie Murphy 1980ndate aastate lõpus püstijalakoomikuna leiba teenis, kõlas üks tema naljadest umbes nõndamoodi: „Anna pikalt nälginud mehele üks täiesti tavaline küpsis ning ta arvab, et see on midagi erilist. Sööda mehele iga päev kõige kallimaid küpsiseid ning ühel hetkel arvab ta, et need on oma maitse minetanud“. Umbes sama saab öelda ka „Tähesõdade“ kohta.

Tegelikult rääkis Murphy hoopiski seksist, aga see ei muuda asjaolu, et „Solo: Tähesõdade lugu“ on kõige ehedam näide Disney ilmselgest plaanist kinokülastajate taskud iga-aastaste filmidega tühjaks teha. Kahjuks on lood aga sellised, et ühel hetkel kuivab iga allikas kokku ning kui viimaste kinoteoste kvaliteet meile midagi ütleb, siis juhtub see pigem varem kui hiljem.