Prints Harry oli nii vapper mees, et kutsus oma pulma lausa kaks endist kallimat – Chelsy Davy ja Cressida Bonase. Neist esimesega olevat peig pulmade eel maha pidanud emotsionaalse telefonikõne.

Vanity Fair teab kirjutada, et prints võttis Chelsyga ise ühendust, kui sai teada, et too oli saanud kutse laulatusele, kuid mitte õhtusele peole Frogmore House'i.

Telefonikõnest kujunenud endiste kallimate tundeküllane hüvastijätt. "Chelsy oli väga emotsionaalne, ta oli pisarais ja poleks äärepealt pulma läinudki," rääkis peretuttav ajakirjale.

"Lõpuks ta ikkagi läks ja lubas Harryle, et ei hakka õhtusele peole kontvõõrana tungima."

Chelsy (32) semmis printsiga aastatel 2003 – 2010.