Internetis ringlevad fotod ja video noorest ja julgest (ja näljasest) rebasekutsikast, kelle lõunasöögi suur kotkas ära varastab. Väike rebasekuts aga ei anna niisama lihtsalt alla ja surub hambad veel kõvemini saaklooma.

Selle tulemuseks on dramaatiline õhulend, kusjuures rebane raputab ja rabeleb hooga, et küülikut kotka küünte vahelt kätte saada. Tema lõuna ju! Kahekesi on rebane ja pikk-kõrv kotkale just napilt jõudumööda - kotkas üldiselt enda kehamassist rohkem kui poole suuremat saaki minema vedada ei jaksa.

„Minu oma!“ (Kevin Ebi/Caters News)

Kotkas vabaneb tüütust reisijast lõpuks sedasi, et vahetab küünist, millega saaki hoiab ja selle vahetuse käigus potsatab rebane maha. Kotkas on küll tema toiduga minema lennanud, kuid ühegi kriimuta rebane silkab liigikaaslaste juurde tagasi, kes tõenäoliselt kohtlevad teda elu lõpuni kui Superrebast.

„Eeeeiiii! Mu lõuna!“ (Kevin Ebi/Caters News)

Küülik pandi ilmselt nahka.