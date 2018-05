Kui naine mehest hoolib, siis oskab ta väikeste asjadega lisada suhtele tõelist sära ja särtsu juurde. Tekitada mehes tunde, et midagi enamat tal selles elus justkui vaja ei olekski.

Armastusel on võim muuta meid paremaks inimeseks ja kaaslaseks, panna meid teise nimel pingutama, kirjutab portal Relationship Rules.

Meil kõigil on ka minevik, kus kogesime midagi ebameeldivat või halba, kuid naise käes on võim, et muuta ka haiget saanud mehe tulevikku.