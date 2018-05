Kaljulaidi võõrustas kindralleitnant Sergii Najev. Koos arutati Ukraina-Eesti sõjalise koostöö teemat. Najev rääkis presidendile praegusest olukorrast Donetski ja Luhanski piirkondades. Najev kinnitas presidendile, et sõjavägi teeb omalt poolt kõik, et tagada tsiviilelanike turvalisus.

Kaljulaid on esimene Donbassi rindejoont külastanud välisriigi juht. Ukraina meedias rõhutatakse, et Eesti on andnud neile 10 miljoni euro ulatuses humanintaarabi.

Pärast Najevi ja Kaljulaidi kohtumist tutvus president sealsete sõdurite elu-oluga.

(facebook.com/pressjfo.news)

ERRi uudisportaal kirjutab, et Eesti president külastas Kramatorskis ka siseriiklike põgenike majutamiseks mõeldud maja. Tegemist on neljakordse majaga, kus on kokku 32 korterit - seitse kahetoalist ja 25 ühetoalist. Kokku on see peavarjuks 95 inimesele, nende seas 16 eakale, 11 invaliidile. Samuti elab majas 35 last.