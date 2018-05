Porošenko administratsioonis töötav Ukraina eriteenistuste kõrge esindaja rääkis BBC-le, et Coheni poole pöörduti pärast seda, kui selgus, et USAs registreeritud Ukraina lobistid ja Ukraina suursaatkond ei suutnud organiseerida enamat kui lühike fotosessioon Trumpiga. Ukraina riigipea aga oli huvitatud kohtumisest, mida saaks nimetada läbirääkimisteks.

Algatus nii-öelda tagaukse kasutamiseks tuli Porošenkolt endalt, vahendab BBC. Konkreetselt anti ülesanne lahendada tema endisele abile, kes pöördus presidendile lojaalse ülemraada saadiku poole. Viimane kasutas isiklikke kontakte New Yorgi osariigis registreeritud juudi heategevusorganisatsioonis Chabad of Port Washington. Selle organisatsiooni kaudu jõutigi lõpuks Trumpi advokaadi ja usaldusisiku Cohenini, kellele maksti kopsakas summa. BBC lisab, et ei ole alust arvata, et Trump ise sellest maksest teadis. Väidetavalt aitas Cohenit Porošenko ja Trumpi kohtumise organiseerimisel veel Felix Sater, kes on Trumpi endine äripartner. Sater on sündinud Moskvas. Juba lapsena emigreerus ta koos perekonnaga Iisraeli ja sealt edasi USAsse.

Porošenko tegi 2016. aasta suvel vea

Varsti pärast Porošenko ja Trumpi kohtumist lõpetas Ukraina korruptsioonivastane ametkond NABU juurdluse Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti üle. Teatavasti avaldas ajaleht The New York Times 2016. aasta augustis dokumendi, mis tunnistas, et Trumpi kampaaniajuht Manafort sai miljoneid dollareid isikutelt, kes esindavad Venemaa huve Ukrainas. Täpsemalt kujutas avaldatud dokument väljavõtet Ukraina Vene-meelse Regioonide Partei „mustast raamatupidamisest“. Pärast dokumendi avalikuks tulekut oli Manafort sunnitud lahkuma Trumpi valimisstaabi juhi kohalt.

BBC andmetel andis loa Manaforti kompromiteeriva dokumendi avalikustamiseks isiklikult Porošenko, sest ta uskus, et USA presidendivalimised võidab Hillary Clinton. Kui see on tõsi, siis tegi Porošenko katastroofilise vea, sest ta toetas USA presidendivalimistel kaotanud kandidaati ning kahjustas valimiste võitjat Trumpi.

Vaid nädal pärast Porošenko naasmist Washingtonist kodumaale teatas NABU uurimise lõpetamisest Manaforti suhtes. Juurdlusmaterjalid anti üle prokuratuurile, kus need pisteti lihtsalt kalevi alla. Võimalik, et Manaforti uurimise lõpetamine lepiti kokku just Trumpi ja Porošenko kohtumisel. Teisisõnu, Porošenko lubas USA presidendile, et Ukraina ei leia nüüd ja edaspidi tõendeid tema valimisstaabi võimaliku kokkumängu kohta Venemaaga.

Üks allikas Kiievis kinnitas BBC-le, et Porošenko tegi Trumpile seda lubades kingituse. Teine allikas lisas, et Porošenko mõistis, et kui ta seda ei tee, siis tähendaks see sisuliselt Trumpile näkku sülitamist. BBC viitab ka ühe lääneriigi luure kaastööliselt saadud infole, mille järgi Porošenko lähikonnas arvatakse, et Porošenko ja Trump sõlmisid omamoodi mittekallaletungilepingu.

Ukraina president ütles pärast kohtumist Trumpiga, et tal ei ole kunagi olnud nii võimast visiiti. Porošenko pidas väga oluliseks, et tema kohtumine Trumpiga toimus enne Putinit. Venemaa president kohtus Trumpiga esimest korda mullu 7. juulil Hamburgis.

Kiiev ähvardab BBCd kohtuga

Ukraina presidendiadministratsiooni pressiteenistus teatas pärast BBC avaldatud uurimistulemusi, et need on ilmne vale, laim ja võltsing. Pressiteenistus rõhutas, et 2017. aasta juunis toimunud Ukraina ja USA tippkohtumine organiseeriti eranditult ametlike diplomaatiliste kanalite kaudu ning jutud, nagu see oleks organiseeritud raha eest, on desinformatsioon, mille eesmärk on diskrediteerida Ukraina ja USA suhteid ning rünnata isiklikult nii Ukraina kui ka USA presidenti.

Pressiteenistus lisas, et BBC ignoreeris enne loo avaldamist nende kommentaari selle kohta, et esitatav informatsioon ei vasta tõele, ning seetõttu nõutakse nüüd selle ümberlükkamist. „Kui seda ei tehta, siis jätame endale õiguse pöörduda hagiga kohtusse,“ ähvardas Ukraina presidendiadministratsiooni pressiteenistus BBCd.