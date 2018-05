"Raie on just nüüd, mil lindudel on pesitsusaeg ja loomad samuti kevadises ärevuses. Kohalikud kirjutavad KOVle ja linnale, teevad koosolekuid, kuid mitte mingeid järeleandmisi. Loomad on sunnitud põgenema. Kitsed, kährikud, põdrad – kõiki on tänavatel viimasel ajal nähtud. Kedagi linnas ega linnaosavalitsuses see ei huvita," kirjutab lugeja ning väljendab pettumust, et kõik jätkub nii, kuis linnaametnike laua taga vastuvõetud otsused ette näevad.