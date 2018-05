Lõuna-Eestis toimunud prefektuuride ühisel kommertssõidukite reidil tuvastasid liikluspolitseinikud tõsiseid rikkumisi, mis olid peamiselt seotud töö- ja puhekaja nõuete eiramisega ning raskeveokitele lubatud masside ületamistega.

15.–17. maini korraldasid politsei- ja piirivalveameti neli prefektuuri koostöös maanteeametiga ühise kommertssõidukite kontrolli Lõuna-Eestis. Sel korral keskenduti sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja nõuete, sõidukite tehnoseisundi, masside ja mõõtmete ning veoste nõuetekohase paigutamise ja kinnitamise kontrollimisele. Kolmel päeval kontrollisid korrakaitsjad kokku 282 sõidukijuhti, kellest 217 juhtisid raskeveokeid. Alustati 90 väärteomenetlust.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse liiklusgrupi välijuhi Hanno Viibuse sõnul on jätkuvalt suuri probleeme kommertssõiduki juhtide poolt tehtud rikkumistega. „Viimane kontroll näitas taas, et paljud autojuhid ei võta töö- ja puhkeaja nõudeid piisavalt tõsiselt. Avastasime teiste seas sõidumeerikuga manipuleerinud sõidukijuhi, kes oli teel olnud järjest pea ööpäeva ja läbinud pool Euroopat. Kusjuures juht oli selliselt pausi pidamata sõitnud mitmel korral. Raskeveoki juht tekitab liiklusõnnetusse sattudes kordades suuremad kahjud kui sõiduauto. Seetõttu on väga oluline, et meie teedel sõidaksid puhanud autojuhid, kes suudaksid ohuolukordades operatiivselt reageerida. Kontrolli käigus tuvastasime ka viis maakonnaliinide bussijuhti, kes ei olnud kinni pidanud töö- ja puhkeaegadest,“ lisas Viibus.