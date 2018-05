Eesti president Kersti Kaljulaid ei seisa Gruusia 100 pidustustel Soome, Poola ja Balti presidentide kõrval, vaid on sel ajal Ukrainas Meistrite liiga jalgpallimatši vaatamas, kirjutab ERR.

Tbilisis toimuvatel pidustustel osalevad teiste väliskülaliste seas ka Läti, Leedu, Soome ja Poola presidendid Raimonds Vējonis, Dalia Grybauskaitė, Sauli Niinistö ja Andrzej Duda. Kersti Kaljulaid põhjendas Raadio 4 antud intervjuus, miks ta läheb laupäeval Kiievis jalgpalli Meistrite liiga finaali vaatama sellega, et nii saavad ka lihtsad ukrainlased teada, et Eesti president nende riiki külastab.

"Tihtipeale, kui lähed teise riiki, on huvi, et sealse riigi kodanikud märkaksid, et sa seal kohapeal oled. Ilmselt tundus, et see on üks võimalus viia lihtsa Ukraina inimeseni paremini seda sõnumit, et me Ukrainas oleme," selgitas Kaljulaid.