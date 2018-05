Vene endise topeltagendi Sergei Skripali tütar Julia Skripal andis pärast 4. märtsil Inglismaal Salysburys toimunud keemiarünnakut esimese intervjuu agentuurile Reuters. Intervjuu, täpsemalt küll avaldus, avalikustati kolmapäeval. Julia Skripal tunnistas, et paranemine on olnud aeglane ja äärmiselt valulik. Julia kinnitas, et ta soovib tulevikus Venemaale tagasi pöörduda, vahendab BBC.

Julia Skripal agentuuri Reuters telekaamera ees. (AFP/Scanpix)

Julia Skripal oli pärast väidetavalt Venemaa korraldatud keemiarünnakut 20 päeva koomas. Haiglast pääses ta 9. aprillil. Tema isa Sergei Skripal sai haiglast välja 18. mail.

Mõlemad viibivad praegu salastatud kohas Briti võimude kaitse all. Julia Skripal kandis kaamera ette astudes helesinist suvekleiti. Tema kõri juures oli märgata armi.