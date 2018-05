Tõenäoliselt on igal paaril omad asendid, mis neile seksis väga meeldivad. Kuidas on lood aga eelmänguga? Kui eelmäng on muutunud rutiinseks, siis on viimane aeg muutuda loovaks ja kulunud harjumustest vabaneda!

Portaal Women`s Health jagab kaheksa soovitust, kuidas oraalseksile särtsu juurde anda.

1. Jalg üles - naisele