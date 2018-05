"22. juunil on meil lend ja nagu uhhuduuri loogika ütleb, jätkame sealt, kus eelmine reis lõppes. Aga kuna see lõppes Aafrika rannikul Atlandi voogudes, oleme ujudes juba teisele poole Atlandit jõudnud, tuleme välja Uruguays ja siis läheme Peruu poole," räägib Priit Kuusk reisisaate "Ehh, uhhuduur" uuest seiklusest.

Reisid on meestel toimunud iga nelja aasta tagant, esimene neist aastal 2002. "Me ise ütleme, et nagu olümpiamängud. Kui kodus on kõik korras ja tööandjaga läbirääkimised peetud, saame jälle rahuliku südamega sadulasse istuda," sõnab Kuusk portaalile Menu.

"Distants on üle 5000 kilomeetri, suure tõenäosusega ei jõua me kahe kuu jooksul kõike seda rattaga läbida. Siis tuleb jälle mängu vana hea uhhuduuri optimeerimine. Kui on näha, et on pikk ja igav maastik, kasutame võimalust ja naudime kohalikku elu ka ühistranspordi võimalustega tutvudes," arvab Priit, et optimaalne teekond kaheks kuuks on umbes 3000 kilomeetrit.