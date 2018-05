65 aasta vanuses on surnud Ameerika džäss- ja R&B-kitarrist Reggie Lucas, kes mängis koos Miles Davisega ning produtseeris enamiku Madonna debüütalbumi lauludest.

Superstaar nimetab oma järelehüüdes Reggie't oma muusikalise mineviku tähtsaks osaks.

So Sad to hear that Reggie Lucas is Gone.........An important part of my musical past! 🎶♥️🎶♥️🎶♥️ RIP 🙏🏼 #gratitude #luckystar ⭐️ pic.twitter.com/tNUbzgTwRe