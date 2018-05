Blondid, brünetid, mustad, punased või mistahes värvitud juuksed vajavad erilist hoolt, et juuksevärv püsiks kauem värske ja säravana.

„Värvimine muudab juuksed poorseks, mis tähendab, et need imavad vett kergemini endasse tänu kahjustatud ehk avatud soomuskihile. Iga kord, kui juuksed märjaks saavad, kulub ka juuksevärv, mistõttu on väga oluline pöörata tähelepanu ka toodetele, mida värvitud juuste hooldamiseks kasutatakse,” rõhutab Dove’i brändijuht Kertu-Kai Põldvere.

Mida brändijuht soovitab, et ise oma kiharate kiharate ilu ja sära eest seista saaks?