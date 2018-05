Olen erinevaid asju elus proovinud. Nautinud nii sellega kaasnenud silmipimestavat tähelepanu, kui ka põrumist. Elus peab kõik läbi proovima, et leida enda jaoks just see õige tee. Ma olen olnud õhtujuht tegelikult juba lapsest saati, tite-diskodel kassette masinasse torganud, koolivaheajal saekaatris möllanud, naabrilapsi valvates kopikaid teeninud ja kohalikus kultuurimajas pileteid müünud. Kuid nende ametitega seoses ei meenugi õnneks väga piinlikke seiku. Nalja hakkas alles siis saama, kui lavapisiku palavik hakkas mu valikuid mõjutama.

Dr.Oolo, James Blond, massöör, staarfüsioterapeut ja "doktor" - just sedaviisi on iseennast kõlavate tiitlitega kaunistanud staardoktor nii oma elulooraamatus, kui ka CV's. Kust jookseb tõe ja vale piir, ei tea täna enam keegi. Kas ta on tegelikult samasugune wannabe nagu minagi, igas ametis tegelt paras soss-sepp? Ka mina olen hunt-kriimisilma moodi seitset ametit pidanud, kuid erinevalt sellest blondist elumehest ei hakka mina kunagi oma CV'sse kirjutama väärinfot.

Olen paberitega pagar-kondiiter. See oli mu hädaabi valik, kuna jäin napilt Viljandi Kultuurikolledži ukse taha. Sõjaväkke mind ei võetud ja aastat raisata ka ei tahtnud. Otsustasin ameti selgeks õppida. Kooli lõppedes leidsin end Tallinna Pagaripoistes. Olin seal üsna tavaline reatööline. Kolme aasta jooksul sai kõike sisse vohmitud, mida firma pakkus. Seal ma end paksuks sõingi ja nüüd ei saagi enam oma kohupiimapallidest puusadel lahti.

Glamuurne seltskond - Baari-Madis; Maret Soom; Heti Tulve (Erakogu)

Olin üsna küps tavaliseks eluks kondiiter-pagarina. Edevus ja uued põnevad tutvused viisid mind lõpuks Tartu Gurmaanide Klubi üritustele. Alguses olin seal lihtsalt kellegi +1. See oligi mu esimene lähim kokkupuude Eesti glamuuri konnatiigiga. Sõbrad lugesid sõnu peale, kuidas üritusel käituda. Ma ei jaksanud töö juures ära keksida, kuidas ma sain proovida mägrasaba ja maitse üle vaielda koos Beatrice'iga. Sealt noppisin ka oma esimesed kuulsustega tutvused, kes mind tänaseni teretavad.

Aastake hiljem anti mulle võimalus ka ühel üritusel üles astuda. Tutvustasin käsitöökomme, mida olin meie pagarikoja peakondiitri kõrvalt tegema õppinud. Väriseva häälega rääkisin magustoidust, millest ma tegelikult mitte essugi ei teadnud. See oli nii sürr, aga põnev. Mu närvilisus oli kilomeetrite taha paista. Õnneks pääsesin kõnevoorust ja küsimusi ka eriti ei esitatud, nagunii poleks ma osanud neile vastata. Toidupeded nautisid komme ja mina tähelepanu.

Madis Räästas aka Baari-Madis modellina (Erakogu)

MODELL

Gümnaasiumi ajal võtsin koolikaaslastega osa erinevatest moe-showdest, kus sain oma "oskustega" laval kekutada. Suutsin isegi parima meesmodelli tiitli noppida. Kui tippdisainer Aldo Järvsoo, glamuuriürituste korrldaja Maret Soom ja tippstilist Gerly Tinn žüriiliikmetena märkasid minus seda miskit, siis pidi ju asi õige olema. Wow, ja juba unistasingi vapustavatest esikaantest.

Aasta siis oli 2000. Carmen Kass vallutas maailma. Ei möödunud päevagi, kui FTV temast klippi poleks näidanud. Mul jäi kohe elu seisma, kui teda telekast nägin. Ma tahtsin otsemaid ka modelliks saada. Kõndisin kodus esikus peegli ees edasi-tagasi ja püüdsin harjutada oma Gisele Bündcheni kõnnakut. Ja kui olin enda arvates Gisele galopi selgeks saanud, siis muutsingi uhkusega terve oma elu üheks suureks catwalkiks. Põlved käisid kõrgele ja pikalt ette nii, et oleks võinud oma silmadki siniseks lüüa. Ma olin sama "cool", kui Carmen ja Gisele. Ei olnud pidu või olukorda, kus ma puusadga inimesi kahte leeri poleks eemale tõuganud ja uhkelt edasi kõndinud.

Käisin end reklaamimas Sigrd Hartmanni modelliagentuuris. SuperNova korraldajatele viisin oma kodukoodutud pildid, et iga hinna eest suurejoonelise ürituse lavale pääseda. Piinlikkust tekitanud malbe naeratusega saadeti mind välja, sest mul polnud pikkust 183 sentimeetrit. Sinna mu unistus kadus. Instagram hoiab õnneks mu wannabe soovi veel elus. Ja oh seda õudust, kui Instagram peaks kunagi ära kaduma. Kui paljude (kaasaarvatud ka minu) modellikarjäär on siis läbi. See oleks kohutav katastroof!

Mr. Gay Baltic Riias klubis XXL aastal 2010 (Erakogu)

LAULJA

Naabritädi tuletas mulle alati meelde, kuidas ma iga kord "Julge laulu" ajal rõõmsalt hõiskasin, et tahan Ivo Linnaks saada. Alg- ja põhikoolis olin lastekooris ja liigutasin suud. Ma eriti valjult ei julgenud laulda. Piisas sellest, et esineda sain. Tahtsin ikkagi sangar olla ja soovisin, et mu kisa kõlaks üle sohvoosi järve.

Minu muusikaõpetajaks oli armastatud dirigent Toomas Voll, kes muuseas tutvustas Eestile, kui ka maailmale Liisi Koiksonit. Õpetaja andis võimaluse ning innustas mind osa võtma isegi lauluvõistlusest. Esitasin laulu "Mull, mull, mull väiksed kalad", millega sain tubli viimase koha eelvoorus. Ja siis Toomas tunnistas mulle, et ma ei pea viit. Ma ei saanud liituda ka gümnaasiumi segakooriga. Mu rokipeeru karjäär kadus kiiremalt, kui Eesti Panga kümme miljonit. Aga õnneks nutma ma ei pea. Mart Normet just ütles, et Eurovisiooni võiduks ja eduks peab olema selline maailma tasemel laulja nagu Elina. Ju siis Jüri, kui ka teised mitte finaali jõudjad on siis sama halvad lõokesed nagu mina.

Kus häda kõige suurem, seal olin mina varnast võtta. Tegu oli firmapeoga, kus tehti ABBA paroodiat. Üks poiss oli haigeks jäänud. Mul paluti teda asendada, aga ma tunnistasin ausalt, et ei oska laulda. Korraldaja andis laulusõnad ja palus, et õpiksin kõik selgeks. Esinemise õhtul keerati mu mikrofon maha, pidin ainult suud liigutama. Pärast showd tulid paar purjus pidulist ja kiitsid mu lauluhäält taevani.