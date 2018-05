"Klient sõitis Tartust Pärnusse ja kohale jõudes maole taksosse enam järgi ei tulnud. Juhatasime hämmingus helistaja Pärnu Minizoosse, kes mao kenasti enda juurde majutas, kuniks olukord lahenduse saab," seisab Eesti loomakaitse liidu lehel. "Loodetavasti tuleb omanikule homseks meelde, et tal oli ka lemmik kaasas."

Eesti loomakaitse liit kirjutab enda Facebooki lehel, et kolmapäeva pärastlõunal said nad kummalise kõne. Helistajaks oli taksojuht, kes oli hädas kliendi poolt taksosse unustatud maoga.

Hiljem kirjutas ta sama postituse alla, et tänaseks (neljapäevaks) on omanik oma boa tagasi saanud. Muuhulgas selgus, et loom oli alatoidetud.

Inimesed, olge oma lemmikutega hoolsamad!