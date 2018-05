Faith Rodgers väidab, et R&B-staar R. Kelly nakatas ta meelega herpesesse. 19aastaselt nakatunud naine kinnitab kohtuasjas, et kannatas ligi aastase armuloo ajal nii vaimse kui ka füüsilise vägivalla all.

Rodgers kirjeldas BBC Newsi intervjuus, kuidas R. Kelly oli ta eelmise aasta mais lennutanud New Yorki oma kontserdile. Kell 6 varahommikul saanud noor naine staarilt telefonikõne. R. Kelly tuli tema hotellituppa ja käskis riided seljast võtta.

Mees olnud agressiivne. Ometi oli see nende esimene kohtumine.