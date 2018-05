OÜ Fund Ehituse ja Tallinna linna esindajad panid kolmapäeval nurgakivi Kopli liinide uusarendusele; kogu ala arendus võib Fund Ehituse tegevjuhi Eiki Rumpi hinnangul minna maksma vähemalt 100 miljonit eurot.

"Esimese kvartali kolm viiekordset elamut peaksid järgmise aasta alguses olema valmis, nii et uued koduomanikud saavad juba televiisorit vaadata," ütles Rump BNS-ile.

Viimastel aastatel kallinenud ehitushindade tõttu ületab kogu ala arenduse ehitusmaksumus tõenäoliselt esialgu planeeritud investeeringut, mis oli vahemikus 55-65 miljonit eurot.

"Kui öelda, et kogu Kopli liinide arenduse ehitusmaksumus jääb vahemikku 100-200 miljonit eurot, siis te väga ei eksi. Aga täpsed arvud saab siis, kui viimased majad on ehitatud," ütles Rump.

Praeguseks on Sepa tänav 18 ja 20 majades eelmüügilepingutega kaetud kolm korterit ja broneeritud on 20 korterit. Teise etapi eelmüük algab Rumpi sõnul juulis, ülejäänud Sepa tänava korterite müük algab augustis ja oktoobris.

Fund Ehitus on võtnud kohustuse hoonestada omandatud ala vastavalt oma pakkumises esitatud linnaehituslikule visioonile ning peab tagama ka ala infrastruktuuri väljaehitamise.

"Arendaja kujundab selle miljööväärtusliku Kopli piirkonna turvaliseks ja peresõbralikuks terviklikuks elukeskkonnaks, mis on eriti sobiv noorperedele. Rannale on ette nähtud promenaad ning spordi- ja mänguväljakud. Uushoonestuse planeerimisel on suures osas aluseks võetud olemasolev teedevõrk ning säilitatakse ka olemasolevad munakivikattega teed," ütles Tallinna abilinnapea Eha Võrk.

Linnale esitatud visiooni kohaselt ehitab Fund Ehitus ala välja kuue etapi kaupa. Esimese kvartali ehitustööd pidanuks kestma 2016–2018, teise kvartali tööd 2018–2022, kolmanda kvartali omad 2021–2023, neljanda ja viienda kvartali omad 2023–2024 ning viimane ehk kuues kvartal peaks valmima 2024–2026.

Miljööala sõiduteedel taastatakse munakivikatend ning ka tänavalt sisehoovi suunduvad jalakäiguteed on kavandatud munakivimaterjalist. Sellega vihjatakse kvartali ajaloolisele pärandile ning nii saab hoovisissepääs piduliku sissejuhatuse. Hoovialad on piiritletud puitlippaiaga, hooviprojekti põhikontseptsioon tugineb ideel "mereni" ning seega on hoovide keskseks teljeks siht mere suunas. Sellele sihile on kavandatud ühine poolavalik tegevusruum: mänguplatsid, istumisalad, rattaparklad, haljasalad.

OÜ Fund Ehitus visioon näeb ette kahe- ja enamakorruselised korterelamud, elurajooni teenindavad asutused ja kaubandusteenindusettevõtted. Olemasolev teedevõrk ning munakivikattega teed säilitatakse. Rannale on ette nähtud promenaad, spordi- ja mänguväljakud ning koerte jalutusalad.

Tallinna linnaplaneerimise amet väljastas 2017. aasta detsembris Kopli liinide kahe kvartali majadele ehitusload.

Fund Ehitus omandas Tallinna linnalt Kopli liinide maa-ala 1,9 miljoni euroga 2015. aasta novembris.

Allikas: BNS

