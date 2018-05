Eesti suurim kauplustekett Coop avas 23. mail Tõrvas 101. Coop Konsumi ning Coop Pank oma 16. pangakontori, mis on ühtlasi piirkonna ainus pangakontor.

Tõrva Tarbijate Ühistule kuuluvas kaupluses on müügipinda enam kui 1200 ruutmeetrit, millest kolmveerandi hõlmab Coop Konsum ning veerandi Ehituskeskus. Lisaks avab oma uksed möödunud aastal käivitunud Coop Pank, lillekauplus ning riidekauplus.

Tõrva Tarbijate Ühistu juhi Ilona Leetma sõnul loodi uue kaupluse avamisega 25 uut töökohta, kaupluses on kasutatud uudseid keskkonnasõbralikke CO külmikuid, Nutikassasid ning ainsana Tõrvas võeti kasutusele ka värske kala lett. „Tegemist on kahtlemata piirkonna kõige esinduslikuma kauplusega,“ lisas Leetma.

