“Naabrist parem” kuues hooaeg on jõudnud peaaegu lõpule! Võistlustulle astunud neli paari on lõpuks valmis saanud oma unelmate korterid ja võitja selgub juba järgmisel kolmapäeval TV3 otse-eetris telefonihääletusel. Kuidas läks eilses saates naabrite köökide hindamine?

Hipsterite Heleni ja Karli köök sai võidu ja varem hädaks olnud valamukapp aitas sellele vaid kaasa. Kohtunikud ei tahtnudki nende hubasest köögist enam lahkuda ning kavala lükkena valmis küpsetatud vahvlid ja pressitud apelsinimahl maitsesid samuti hästi. Kuigi rosettide poolest on hipsterite kõige suuremad konkurendid saarlased, üllatasid Helen ja Karl oma headeks sõpradeks saanud naabreid sellega, et võtsid oma võiduroseti ära hoopis Renate ja Kareli ukselt. Saarlased teadsid aga juba enne ehitusoskuste mängu algust, et see võistlus on midagi nende jaoks. Tõestust sai nende puhul trumbiks kujunenud lause: selleks, et olla kiire, ei pea alati olema kiire. Selle hooaja kõige kiiremini välja teenitud võidurosett läkski saarlastele.

Nii Elina ja Rasmuse kui Sireti ja Ardo köökide hindamisel tundus, et naabrid on oma ideede edasi andmisega tõesti hästi hakkama saanud ja loonud köögi, kus on ruumi nii süüa teha, külalisi võõrustada kui vajalikke asju hoida. Elina ja Rasmuse kahjuks mängis veidi nende luksuseihalus. Kuna kapiuste ega tööpinna materjalis järeleandmisi teha ei tahetud, tuli tagasi tõmmata mõõtmete osas ning kohtunikud tõid praktilisuse osas ka välja, et kapid oleksid võinud ulatuda laeni ning neid oleks seinal võinud olla ka rohkem. Saarlaste köök oli aga oodatult praktiline ja läbi mõeldud, nii et ka Aljona kavalad küsimused selle juures vigu välja ei toonud.

Naabrite omavaheline korterite hindamine osutus keerulisemaks kui keegi oleks osanud oodata. Lisaks sisekujunduse eelistustele ja strateegiale tulid otsustamisel mängu ka omavahelised suhted ja seletamatu kodutunne, mis tekib igas korteris erinevatel põhjustel. Hipsterid ei suutnudki enda arvates õiglasele otsusele jõuda ja jätsid otsustamise juhuse hooleks. Tänu sellele, et juhuslikult tuli nende edetabelis esikohale Elina ja Rasmuse korter, läks võit ka sinna, kuhu seda kõige rohkem oodati.

Finaalsaatele minnakse vastu seisus, kus hipsteritel ja saarlastel on võrdselt 5 võidurosetti, kaval tinderipaar Renate ja Karel on kolme võidurosetiga neil kannul ning Elinal ja Rasmusel on võidurosette kaks. Kuna finaalis kaotus enam kedagi ei ohusta, võib punaste rosettide arvu nüüd tulemuste juures unustada. Puhata ei saa aga keegi, sest ka viimases saates on naabritel veel võimalus juurde teenida kuldseid rosette ja seis võib hetkega muutuda. Kes võidab saate „Naabrist parem“ 6. hooaja, näevad televaatajad juba 30. mail kell 20.00 TV3s!