Mai lõpus stardib USA poole teele rekordilised 346 Southwestern Advantage programmis osalevat Eesti tudengit, et seal ukselt uksele hariduslikke raamatuid müüa ning õpinguteks raha koguda.

Kui eelmisel suvel võttis Southwestern Advantage programmist osa kokku 324 tudengit Eestist siis sel korral paneb ennast proovile juba tervelt 346 hakkajat noort. „Esmakordselt sõidab müügitööd tegema kokku 182 tudengit ning tegutsetakse kokku 21 osariigis Alaskalt kuni Florida ja Californiani välja,“ selgitas Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk. „Eestlaste kaasabil sõidavad müügitööd tegema ka tudengid Lätist, Leedust, Poolast ja Slovakkiast. Kõiki kokku on ligi 620. Seni on aga siiski just Eesti tudengid olnud kõige arvukamad ja edukamad ning järjest mitmel aastal koju toonud ka auhinnad parimate tulemuste eest.“

Eestlaste edukust müügitööl tõestab ka fakt, et eestlaste osalus kogu Southwestern Advantage ettevõttest on juba ligi 10%. 19-st tütarfirmast koosnevat rahvusvahelist ettevõtet, mille möödunud aasta kogukäive ületas 200 miljonit dollarit, omavad ainult inimesed, kes seal ka samal ajal töötavad.

Tudengis stardivad USA poole teele mai lõpus, et kohe juuni alguses koguneda ettevõtte peakontorisse Nashville’is, kus toimub mitu päeva kestev viimane koolitus. Seejärel jagunevad müüjad gruppidesse ja liiguvad laiali erinevatesse osariikidesse. „Lisaks 21 erinevale osariigile on meie inimesed tegelikult tegutsemas ka Kanadas, kus tudengid on juba kohal ning aktiivne müügitöö käib,“ lisas Kukk. „Loodetavasti tuleb ka see aasta edukas ning suudame lüüa eelmise suve parima tulemuse, mille tegi lätlanna, kes suvega müüs peredele 212 492 dollari eest raamatuid. Kindlasti oli meile ka heaks harjutuseks just toimunud Kevadkoputuse kampaania, mille käigus kogusid tudengid SOS Lastekülale kokku üle 54 000 euro.“

Esimest korda osalesid Eesti tudengid Southwestern Advantage'i suvetööl 2001. aastal.