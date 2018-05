Helen Adamson kirjutab oma blogis, et läks kümneks päevaks Hispaaniasse mediteerima. Adamson osaleb Vipassana kursustel, kus loobutakse telefonist, ei tohi rääkida kellegagi peale guru ning keelatud on isegi teistele silma vaatamine.

"Põhjused, miks Vipassana meditatsiooni tegema minnakse, on väga erinevad. Minul on peamiseks põhjuseks soov otsida ja leida sisemist rahu. Seda mitmes mõttes. Mul on näiteks raske leida vaikust oma mõtetest, ükskõik kui väga ma üritan," räägib Adamson oma blogis.

Helen kirjutab, et Vipassana on üks India vanimaid meditatsioonitehnikaid. Selle otsene tähendus on näha asju nii, nagu nad tegelikult on, ning just seda peakski meditatsioon aitama saavutada. "Aidata inimesel näha tõelist ennast, ilma minevikutraumade, tekkinud stereotüüpide, eelarvamuste ja teooriateta. Aitama mõista iseenda ja elu tõelist olemust."

Mis Adamsonist pärast meditatsiooni saab, ta veel ei tea. "Ja mis siis kui ma ei taha enam naasta oma tavaellu? Ma ei kujuta ettegi, mida ma tunnen kui olen kümme päeva idüllilises Hispaania looduses veetnud ja pean närvilisse maailma tagasi tulema. Kuidas ma suhtun sotsiaalmeediasse, üldse sellesse, mida ma praegu teen? Kas kõik see, mis mind praegu kõnetab, äkki ei kõneta mind enam tagasi tulles?"