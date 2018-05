Oodata võib mingeid muutusi, aga see, kuidas sa nendega kohaned ning kuivõrd palju need sulle häid või halbu emotsioone toovad, sõltub eelkõige sinust endast.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Januned uuenduste järele, samas aga ei suuda kuigi hästi keskenduda. Et midagi enda elus paremuse suunas muuta, pead olema järjepidev, mitte lihtsalt lootma heale õnnele.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ole viisakas, isegi juhul, kui kellegi tegevus sind närviliseks muudab. Pole mõtet tüli norida, pigem proovi tüütute tüüpidega nii vähe suhelda kui võimalik.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Su ellu tulevad tagasi teemad, mis on kunagi lahendamata jäänud. Ehk oled need juba unustada jõudnud, ent aeg sunnib sind minevikku tagasi vaatama.

Neitsi

23. august – 22. september

Pingutad kõvasti, et võimalikult paljudest üritustest osa võtta ning kõiges kaasa rääkida. Kui tahes palju sa ka ei rabaks – kõike sa nagunii ei saa ega suuda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Hindad oma võimeid realistlikult ning suudad planeeritu tasa ja targu ellu viia. Oled hoolikas ning praegu saavutatud tulemustel on pikaaegne positiivne mõju ka tulevikus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Miski, millega oled kaua vaeva näinud, peaks nüüd ometi lõpuks valmis saama. Saad palju tähelepanu ning kuuled ohtralt kiidusõnu, see suurendab tegutsemislusti.

Ambur

22. november – 21. detsember

Lased teistel end palju mõjutada, ärev õhkkond teeb sindki närviliseks, teiste probleemid rikuvad su tuju ning ei lase rahulikult oma asjadesse süveneda.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Võiksid minna mingitele põnevatele kursustele, aeg on hea ka reisimiseks või matkamiseks, Võib tekkida soov mõnel ekstreemsemal spordialal kätt proovida.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

On oluline, et oleksid ise aktiivne – sul on suurepäraseid võimalusi, aga asjad ei juhtu iseenesest. Keegi armastab sind, aga ootab, et sina teeksid otsutava käigu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Nüüd võib juhtuda, et mingi minevikus tehtud hoolimatu tegu või mõttetult räägitud jutt tuleb kuidagi päevavalgele ja tekitab arusaamatusi sõprade või naabritega.

Sünnipäevalapsele