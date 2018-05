Täpselt aasta tagasi võttis Jõgeva noormees Artur Rehi esimese eestlasena vastu Ameerika maineka näitekooli American Academy of Dramatic Arts (AADA) lõputunnistuse ja jätkas kooli esindamist Hollywoodi teatri- ja filmimaastikul. Nüüd on Rehi mõneks ajaks Eestis, et astuda koduse publiku ees üles Mart Sanderi kriminaaldraamas ''Äratõmbetuli''.