Töises vallas on võimalik teha edasiminek ning suurendada oma sissetulekut. See võib tähendada nutikat äri ajamist või oskuslikult palga juurde küsimist.

Merkuuri ja Pluuto trigooni toel on mõistus eriti terav. Suudad mõelda mitu käiku ette ning peaaegu et lugeda teiste mõtteid. Ehk saad jälile mingile olulisele saladusele.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Jõulise tegutsemise päev. Palju on kasu ka sellest, kui meenutad mineviku õnnestumisi ja läbikukkumisi. Vigadest tasub õppida, kogemuste pagas on hindamatu väärtusega.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Veenuse ja Saturni opositsioon tõmbab pidurit suhete vallas, seega armuasjade ajamiseks päev kõige paremini ei sobi. Küll aga tasub tõsiselt äritegevusse sukelduda.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Julgetest ja edasiviivatest ideedest on ilmselt vaimustuses paljud. Suudad sisse viia nii mõnegi muudatuse, mis töökorraldust ladusamaks teeb.

Neitsi

23. august – 22. september

Parimaid nõuandeid võid saada kolleegidelt või kaasamõtlejatelt, kes elavad ja tegutsevad piiri taga. Hea aeg selleks, et oma tegevusvälja jõuliselt laiendada.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Perekondlikud teemad on tähelepanu keskpunktis. Ehk õnnestub lähedastega rahaasjad selgeks rääkida või siis avaldatakse sulle suure tähtsusega perekondlik saladus.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sinu sõnadel on suur jõud! Suudad neid õigesti kasutades endale häid kaasvõitlejaid leida või kellelegi sügavale südamesse pugeda. Ära vaid sõnu kurjasti kasuta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ilmselt tuleb tööl midagi ümber korraldada või siis kolleege mõjutada ja tagant utsitada. On lootust asjad niimoodi käima saada, et ka rahaline seis jõudsalt paraneb.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Hea hetk selleks, et oma ideedega suurema publiku ette astuda. Suudad mõtted jõuliselt ja kaasahaaravalt sõnadesse panna, kuulajaile tugevat mõju avaldada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

On palju asju, mis on suguvõsa minevikuga seotud ja millest ei räägita, ent mis sellegipoolest on olemas ja mõju avaldavad. Nüüd ehk õnnestub saladuseloori kergitada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Väga hea aeg ajurünnaku korraldamiseks kas tööl või siis seoses ühiskondliku või poliitilise tegevusega. Sul ja su kaaslastel on võimalusi läbimurdeks.

