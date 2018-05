Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtub täna Peterburis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga, et leida ühist keelt Lääne ja Venemaa madalseisus olevates suhetes, kirjutab France24.

Läbirääkimised toimuvad kriitilisel ajal, mil teabevahetus kahe riigi vahel on tihti terav. Samas ollakse teadlikud, et koostöö on vajalik Süüriat, Iraani ja Ukrainat hõlmavate kriiside lahendamiseks.

40aastane Macron, kes on šarmantne ja meelitav Donald Trumpiga, muutis oma suhtumist Putinisse läinud mais presidendiks saades. Nende esimesel kohtumisel Versaille' lossis süüdistas Macron Vene riigimeediat valepropaganda levitamises seoses Prantsusmaa presidendivalimistega.

Enne aprillikuist visiiti Washingtoni sõnas Macron Fox Newsile: „Ma usun, et me ei tohi president Putiniga kunagi nõrgad olla. Kui sa oled nõrk, kasutab ta seda ära.“