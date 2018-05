Toompeal ringleb jutt, et IRL ja Reformierakond plaanivad suurt sügisest valitsuse vahetust ning saata Keskerakond ja SDE opositsiooni. Eri erakondade, sh Reformierakonna poliitikud kinnitasid Eesti Päevalehele, et on sellist juttu kuulnud.

Ent IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et tema ei tea sellest midagi. EKRE esimehe Mart Helme sõnul on liikvel valitsuse kukutamise jutud. „Kuluaarides räägitakse, et kui Kaja Kallas tuleb suvel Brüsselist tagasi Eestisse, siis sügisel, pool aastat enne valimisi tahetakse Reformierakonna võidukal juhtimisel panna kokku uus koalitsioon,” tunnistas ta.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.