Ja siis see saabus – organisatsioonipsühholoogia. Kusjuures veel kirjutasin Jannole samal ajal, kui ma seda õppisin, et see teema (personalijuhtimine ja organisatsioonipsühholoogia) hakkab mind aina rohkem huvitama ja võib-olla peaks kaaluma just nimelt seda suunda magistrisse edasi minnes.

Hispaania keel oli üllatavalt lihtne või siis õppisin ma üllatavalt palju, aga ma arvan, et sellega sain kenasti hakkama. Järgmisena oli pedagoogiline psühholoogia. Ka see oli mul üsna hästi omandatud ja suurt rolli mängis ehk seegi, et olen seda enne juba veidi õppinud – paljud teooriad olid tuttavad.

Kolm eksamit on seljataga ja üks eksam ootab ees. Närvikõdi on palju, kuna tulen Eestisse tagasi enne seda, kui algavad teise ringi eksamid. See tähendab seda, et läbi kukkuda ma ei tohi, vaid pean esimese korraga hakkama saama.

Ja siis tuli eksam ning nüüd söön oma sõnu. Või noh, see teema tundub ikka huvitav, aga ma ei tea, kas ma ise ka sain aru, mida ma sinna kokku kirjutasin. Õnneks on magistrini veel kõvasti aega ja ma jõuan tuhat korda edasi ja tagasi mõelda, aga kuidagi nõme tunne ikkagi, et ma olin endas üsna kindel ja siis peale eksamit oli tunne, et kas ma üldse millestki aru sain.

Siin on eksamil enamasti valikvastustega küsimused, vahele mõned lahtised küsimused ja juurde päris palju praktilisi ülesandeid. Nipp on selles, et kui sa valesti vastad, siis see arvestatakse õigest vastuses maha, seega, kui kindlalt ei tea, siis pigem ei tasu vastata.

Mulle enamasti väga meeldivad valikvastustega eksamid. No kellele siis ei meeldiks. Omandad materjali ja siis pead lihtsalt õige vastuse kas ära tundma või loogiliselt valed vastused välistama. Aga kahjuks see nii lihtsalt ei läinud. Mulle tundub, et need on kohe sellised teatud tüüpi õpetajad (ma olen neid ka Eestis kohanud), kellel millegipärast on vaja eksamiküsimusi moodustades järsku eriliselt loominguliseks muutuda.

Isegi, kui nad loenguid andes loomingulised ei olnud, siis nüüd järsku saabuvad eksamitöös värvikad näited ja põnevad sünonüümid, rääkimata "kogemata" valesti kirjutatud sõnadest. Loomulikult ei puudu tööst ka mitmekordse eitusega küsimused, mis kõlavad umbes nii: "Milline nendest variantidest ei ole antud teooriasse mittepuutuv variant?".

Siinkohal toon oma lemmikküsimuse, mis eksamis oli: "On vaja rääkida sinu meeskonna turvalisusest, milline variantidest kehtib?" – a) sina ja su meeskond teete koosoleku, b) te teete koosoleku (täpselt nii oligi kirjas), c) organisatsioon teeb koosoleku, d) organisatsiooni juhid teevad koosoleku. No ma ei tea! Minu pärast võivad kõik teha koosoleku ja palgata viis uut turvameest.

Kui ma ei oleks pärast teistelt õpilastelt kuulnud, et mitte keegi teine ka ei teadnud ja et enamik vastas kõikidele küsimustele üsna erinevalt, siis ma arvaks, et ma olen 100% sellelt eksamilt läbi kukkunud ja hakkaksin juba otsima tagasisõidupileteid Eestist Valenciasse. Kahjuks või õnneks sain ma aru, et see eksam on ikka väga õnneloos, seega ma ootan kannatlikult ikka tulemused ära.

Kõige raskem eksam on muidugi alles ees – bioloogiline psühholoogia. Aga seda mul on aega nüüd nädalake õppida, seega loodan, et suudan vähemalt niigi palju selgeks saada, et kui see õpetaja ka kavatseb hakata just eksami ajal oma loomingulisust demonstreerima, siis suudan igasugustest kahemõttelistest küsimustest läbi pureda.