Soome on hädas aastate eest ehitatud hoonetes lokkava hallitusega ning paljude koolide siseõhk ei vasta nõuetele. Kas see on tulevik ka Eestis, kus tulevaste majade sisekliima hakkab sõltuma peagi jõustuvast liginullenergia nõudest, küsib Maaleht.

Soome arhitekt Harri Hautajärvi püstitas ajalehes Helsingin Sanomat küsimuse: miks on nii, et suur osa Soome hoonetest hallitab, koole on suletud ja tuhanded inimesed on kaotanud tervise? Tema sõnul projekteerivad maju insenerid, kes jagavad tugevusarvutusi, kuid on ehitusfüüsikas nõrgad. Elame Soomega sarnases kliimas ja meie kunagine ehituskvaliteet on naabrite omast halvem: seetõttu võib eeldada, et probleeme jagub Eestiski.

