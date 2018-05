„Kauaoodatud kolimine toimus täna varahommikul. Kuna tegemist on maailma suurima kiskjaga, kellega kokku puutumine on inimesele eluohtlik, siis oli kolimiseks ette valmistatud detailne plaan ning harjutasime kogu protseduuri mitu korda. Ligi 400kg kaaluva jääkaru raskuse imiteerimiseks kasutasime suuri soolakotte,“ rääkis Tiit Maran.

Tallinna loomaaia isakaru Nord elab nüüd uues polaariumis. Kolimist valmistati ette mitu kuud, kuna karu keeldus töötajate pingutustest ja meelitustest hoolimata transpordikasti minemast. Seetõttu tuli Nordi transportida narkoosi all.

„Esmalt uinutati Nord vanas puuris, seejärel transporditi ta polaariumisse. Riske oli kogu ettevõtmise juures mitu, alates sellest, et jääkaru ei ärkagi anesteesiast kuni selleni, et umbes 500m pikkuse transpordi käigus võib karu ootamatult varem ärgata.“

Kui jääkaru oli lendsüstiga uinutatud ning uude puuri transporditud, said Eesti maaülikooli veterinaarid uurida Nordi haiget tagakäppa, mis oli loomaaia töötajatele pikka aega muret tekitanud. Varasem ravi loomaaias ei andnud soovitud tulemusi ning seetõttu pöörduti Eesti maaülikooli arstide poole.

Jääkaru käpast võeti kõik vajalikud proovid ning tehti röntgen. Vajalik aparaat toodi kohale Tartust.

„Karu terviseseisundi täpseks hindamiseks võtsid viis Tartust kohale sõitnud loomameedikut ligi paarkümmend proovi, mida analüüsitakse nii maaülikooli laborites kui ka Eestist kaugemal,“ kinnitas tegevusi juhtinud loomaarst Aleksandr Semjonov, kes on rahvusvaheliselt tuntud spetsialist eksootiliste ja metsloomade anestesioloogias, kirurgias ja intensiivravis.

Tema sõnul kulub diagnoosiks hinnanguliselt kaks-kolm nädalat. Alles seejärel saab määrata ravi.

„Veterinaaride esialgne kartus, et 17-aastasel Nordil on artroos (tugev liigeste põletik), ei leidnud õnneks kinnitust,“ lisas Semjonov. Ta avaldas lootust, et pärast seda, kui loom protseduuridest kosub ja uute oludega harjub, pääseb ta välja ning soolase veega täidetud basseinis kümblemine leevendab vaevusi.

„Kui kõik protseduurid tehtud said, jäime ootama Nordi ärkamist. Mõistagi oli kõigi asjaosaliste rõõm suur, kui ta seda lõpuks tegi,“ ütles Tiit Maran.