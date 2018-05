Reedest kehtima hakkav Euroopa liidu isikuandmete kaitse üldmäärus seab ettevõtete andmetöötlusele palju uusi nõudmisi, aga Eesti valitsus pole suutnud oma osa õigel ajal ära teha, kirjutab Eesti Päevaleht.

Eestis arvati esialgu, et kuna määrus hakkab automaatselt kehtima terves liidus, pole kohalikke seadusi muuta vaja, ent peagi selgus, et on küll. Sisuliselt oli vaja muuta tervet isikuandmete kaitse seadust ja täpsustada üle saja muu seaduse sõnastusi. Riigikogu pole veel kummagagi lõpule jõudnud ning vajab tõenäoliselt üle kuua aja lisaaega.

